Como a briga política do Inter empurra para depois a busca de R$ 200 milhões para o clube

Os efeitos da eterna disputa política do Inter vão respingar nos planos do clube de aprovar ainda neste ano o projeto das debêntures. A Comissão Especial criada na virada do semestre para analisar o projeto é a mesma incumbida pela Mesa do Conselho de elaborar parecer se houve gestão irregular ou temerária e falta de transparência no uso dos R$ 108 milhões recebidos da Liga Forte União, em novembro de 2023.