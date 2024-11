Marchesín, embora a falha no gol do Fluminense, tem sido figura de destaque do Grêmio. Tem contrato até o final de 2025 e, assim, deve seguir na Arena. Porém, o clube está recebendo de volta dois goleiros feitos em casa, Adriel e Gabriel Grando, e encaminhando a despedida de um outro, Brenno.