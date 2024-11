O Brasileirão só deixará de ter um G-5 se houver uma hecatombe. Que seria o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e sair de férias, despencando da zona de classificação à Libertadores. Mesmo com essa situação favorável, a noite desta terça-feira (5) do Inter tem um valor simbólico: pisar no G-4. Há um peso nisso.