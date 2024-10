O jogo das Eliminatórias que o Grêmio precisa ver de olho no Gre-Nal

Nesta terça-feira (15), o torcedor gremista precisa pregar o olho em Paraguai x Venezuela, no Defensores del Chaco. Ali estará um jogador que pode ser decisivo para as pretensões azuis no Gre-Nal do Beira-Rio. Em outros tempos, o personagem em questão seria Soteldo, o jogador com drible e inventividade, mas que virou reserva nesta nova ideia de jogo mais reativo, adotada por Renato. O foco gremista no Paraguai precisa estar em Villasanti.