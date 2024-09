Sem boa atuação e, desta vez, também sem resultado. Depois de 16 anos e 10 jogos, o Brasil perdeu uma partida diante do Paraguai, e Dorival Júnior conheceu a primeira derrota no cargo. No Defensores del Chaco, em Assunção, derrota por 1 a 0, na oitava rodada das Eliminatórias. Igualada em pontos com a Venezuela, a Seleção Brasileira está em quinto lugar, com 10, atrás de Argentina, Colômbia, Uruguai e Equador.