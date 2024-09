O que está por trás do Botafogo, líder do Brasileirão e semifinalista da Libertadores

Quem vê a festa do Botafogo por chegar à semifinal da Libertadores nem imagina que o trabalho feito fora de campo para isso acontecer. Nada de novo. Afinal, o Brasil vive no "Império do Resultado" e só importa o que acontece nos 90 minutos. O Botafogo não sentia o sabor de estar às portas da final da Libertadores havia 51 anos. O investimento pesado em nomes como Luiz Henrique, Matheus Martins e Thiago Almada ajudou muito. Foram R$ 320 milhões gastos em contratações só neste ano. Mas, podem ter certeza, sem gestão profissional, criação de processos internos e adoção de metodologia de trabalho, seria como despejar dinheiro pela janela.