Três nomes de laterais-direitos para o Inter

O Inter precisa se remontar com urgência em seu vestiário para dar a Roger uma retaguarda robusta e aumentar o espectro na busca por reforços. Há necessidades urgentes no grupo. A mais gritante é a do lateral-direito. Essa é uma posição carente no mercado nacional. A própria Seleção Brasileira enfrenta dificuldades para afirmar alguém ali. Porém, para o padrão de clubes, há nomes.