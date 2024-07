Renato manteve a ideia de jogo e, mais, manteve quem vinha performando com transpiração, caso de Dodi. Porém, há neste Grêmio dificuldades técnicas que pesam e acabam por explicar muito as sete derrotas nos últimos 10 jogos e a vitória solitária contra o Fluminense, o lanterna. E isso foi determinante para o 3 a 0 levado do Juventude, no Alfredo Jaconi, neste domingo (7).