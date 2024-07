O posicionamento exemplar dos jogadores da seleção francesa

A França enfrenta a Espanha nesta tarde de terça-feira (9), por uma vaga na final da Euro. Porém, seus jogadores entraram em campo antes, para se posicionar no segundo turno da eleição legislativa francesa do fim de semana. A coalizão de esquerda Nova Frente Popular, seguida da coalizão de centro, do presidente Emanuel Macron, saíram vitoriosos e garantiram número de assentos suficientes para impedir a indicação de um primeiro-ministro de extrema-direita.