O Juventude colocou Coudet contra as cordas em março e o nocauteou em julho. O técnico não resistiu à série de cinco jogos sem vencer e à derrota de 2 a 1 no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. O que parecia inimaginável, pela relação do técnico e do presidente Alessandro Barcellos, aconteceu na noite fria e dura por mais um tombo.