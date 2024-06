Há quem diga que o Vinicius Junior do Real Madrid não se apresenta à Seleção Brasileira. Mas não há dois Vinis Jrs. Ele deixou isso ainda mais claro na goleada de 4 a 1 sobre o Paraguai, nesta sexta, sob as luzes de Las Vegas. Assumiu o protagonismo que lhe foi conferido e concentrou as ações da Seleção.