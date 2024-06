Coudet trocará quase todo o time para enfrentar o Real Tomayapo, em Tarija, nesta terça-feira (4). O jogo decisivo para seguir na Sul-Americana será contra o Delfín, no sábado, em Caxias do Sul. Porém, ganhar do Tomayapo é fundamental para manter a confiança em curva ascendente e também para esfriar o caldeirão sempre borbulhante para o Inter de Coudet.