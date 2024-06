Talvez seja o momento de maior fragilidade do Flamengo na temporada. Serão cinco titulares ausentes (Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Varela, convocados, mais Ayrton Lucas, machucado), além do lateral Viña. O problema para o Grêmio é que, apesar de estar sem meio time, a régua do Flamengo segue alta, mesmo que Tite tenha de deslocar Léo Pereira mais para o lado e pense em usar Léo Ortiz como volante.