As inundações impactaram o CT colorado atual e o CT planejado para o futuro. Um debate interno acontece no Beira-Rio sobre a construção da Cidade do Inter, em Guaíba. O plano antes de Porto Alegre e Região Metropolitana serem atingidos pela enchente era iniciar as obras do novo CT com uma parte dos R$ 214 milhões pela venda de 20% dos direitos de transmissão pela Liga Forte e União (LFU). Porém, depois da localidade ficar submersa e ter seus acessos comprometidos, o clube pretende rediscutir a ideia.