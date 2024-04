O Grêmio obteve uma vitória em La Plata que pode ter sido a mais importante do ano. Primeiro, porque era preciso manter-se vivo na Libertadores. A classificação será decidida em maio, com uma sequência insana de jogos. Os três pontos recolocam a equipe na disputa e equilibram o Grupo C. Depois, porque, pensando a longo prazo, caso siga em frente no torneio, o Tricolor que chegará às oitavas será outro time.