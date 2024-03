Vitoria-Gazteiz é a capital do País Basco. É a segunda maior cidade da Comunidade Autônoma de cultura, idioma e sentimentos próprios. Bilbao, claro, é o que vem à mente quando se fala do País Basco. Assim como vem à mente o Athletic e a Real Sociedad quando se fala em futebol. Mas é em Vitoria-Gaztei e no entorno do Alavés que acontece uma revolução que mostra o futuro dos clubes de futebol. Pelo menos aqueles que tentarão sobreviver. Falo aqui de inovação. O jogo, meus caros, já está sendo disputado nesse campo.