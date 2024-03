A logística será a maior adversária do Inter no Grupo C da Sul-Americana. O Belgrano, de Córdoba, clube mais conhecido, faz uma campanha fraca na Copa de la Liga. É o penúltimo em seu grupo, com uma vitória em 10 rodadas. O Delfín joga em Manta, no litoral equatoriano. É preciso descer em Guayaquil e pegar estrada. O último rival é o Real Tomayapo, de Tarija, no sul da Bolívia.