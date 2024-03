O Nova Iguaçu é um clube-empresa que nasceu como um negócio quando nem se pensava nisso aqui no Brasil. Sua criação veio do plano de 25 profissionais liberais da cidade de apostar na fundação do time como investimento a longo prazo. Isso foi em 1990. Um dos apoiadores era o então meia Zinho. A cor laranja da camisa homenageava a cidade, que até a década de 1930 era a maior produtora de laranja do Brasil. O projeto era formar jogadores e apostar no manancial de talentos da Baixada Fluminense. Foram 16 anos entre disputas nas divisões menores do Rio de Janeiro e períodos de licença. Em 2006, enfim, conseguiu o sonhado acesso.