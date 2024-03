O Inter encerrou com vitória de 2 a 1 sobre o Juventude uma primeira fase em que foi soberano. Sobrou na turma. O jogo de sábado (2) só confirmou sua superioridade. Mesmo com apenas Anthoni, Bustos e Vitão de titulares, venceu o terceiro time de Série A do Gauchão. Sem correr grandes sobressaltos, embora tenha havido uma pressão dos caxienses na reta final.