Foi um combo completo. O manifesto antirracista com a bola, nessa linguagem universal que é a bola; Madri e sua maneira organizada de levar a vida que te faz se sentir em casa; o Santiago Bernabéu, estádio de aço que emerge moderno e arrojado numa região central e um jogaço com seis gols; e alguns guris que anteciparam o relógio do futebol e nos mostram hoje o que servirão amanhã. O Espanha 3 x 3 Brasil foi tão bom que nem pareceu amistoso.