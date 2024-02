Foi um banquete de Gre-Nal. Com todos os ingredientes que fazem o clássico ser do tamanho que é. Ao final, venceu o melhor time, o que tem as melhores individualidades. Mauricio e Alan Patrick desequilibraram um clássico que foi equilibrado por um Grêmio dotado de estratégia e reconhecendo as virtudes do adversário. Por duas vezes, fez prevalecer seu plano de jogo e esteve à frente no placar. Porém, neste momento, o Inter é um time mais pronto, está um passo à frente na construção coletiva e conta com jogadores estabelecidos que souberam desatar os nós do clássico. Não foram poucos.