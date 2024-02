Contratar contra o relógio nunca foi recomendável. Como diziam nossas avós lá atrás, e segue vigendo hoje: a pressa é inimiga da perfeição. Porém, o Grêmio terá de acelerar o passo nesta semana se quiser encarar o Gauchão com um grupo mais encorpado. O jogo do último sábado (3), contra o Avenida, com metade dos titulares disponíveis, mostrou que há um caminho ainda a ser percorrido. O problema é que faltam 11 dias para o fechamento do prazo de inscrições, sendo que haverá um Carnaval no meio.