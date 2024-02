O Grêmio corre contra o tempo para buscar mais um zagueiro antes do fechamento da janela, em 7 de março. O desafio é grande. Afinal, a oferta de nomes está mais restrita a 10 dias do fim do mercado de verão. Porém, o Gre-Nal expôs a necessidade de entregar mais uma alternativa defensiva a Renato.