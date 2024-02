Faltam ainda cerca 50 dias para a estreia do Grêmio na Libertadores. Porém, o que se viu no sábado (10), na Arena, foi de deixar muito preocupado o torcedor. O gol de Galdino, no final, trouxe o empate, mas só isso. Nem mesmo uma virada, caso ela viesse, esconderia o nível baixíssimo de atuação e a coleção de problemas a serem resolvidos antes de que comece a fase quente do Gauchão e as competições de maior quilate.