Mauricio é visto no Beira-Rio como a próxima grande venda do Inter. Com apenas 22 anos, desde os 17 como profissional, já construiu trajetória suficiente para abastecer os relatórios dos observadores de clubes europeus. O presidente Alessandro Barcellos sabe disso. E apostou na sua ida para a seleção olímpica como forma de valorizá-lo mais.