O Inter mostrou suas armas no Gauchão. Fez 3 a 0 no Ypiranga sem sustos e com a melhor versão dos conceitos de jogo do seu técnico. Ou seja, marcando em cima, controlando o jogo e costurando as ações. Cada gol teve essas nuances, de um jogo bem elaborado e com qualidade na construção. Há uma ideia clara do seu técnico que vai se aperfeiçoando e agregando novos jogadores que permitem fazer movimentos diferentes em campo.