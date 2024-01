André Henrique salvou um domingo que fecharia com ar de melancolia para os gremistas. O gol de centroavante deu a vitória e um alento ao torcedor enquanto espera a chegada de um camisa 9 de hierarquia e de mais reforços que encorpem o grupo. Até o gol, foram 70 torturantes minutos de um jogo mascado, de pouquíssima inspiração e com raros lances de ataque. O que causa, sim, alguma preocupação em relação ao Grêmio. Mesmo descontadas todas as adversidades impostas pelo jogo. Ei-las: