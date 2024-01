A geração sub-17 do Inter é apontada por especialistas que acompanham de perto a base em Alvorada e por dirigentes do clube como a mais promissora deste trabalho que se iniciou em 2020. Pois nesta terça-feira (30), em Barueri, a gurizada conquistou a Fam Cup, competição organizada pelo Palmeiras. Na final, venceu nos pênaltis o RB Salzburg, da Áustria, por 7 a 6. No tempo normal, o jogo havia acabado em 1 a 1.