Grandes iniciativas precisam ser aplaudidas e divulgadas. Neste sábado (9), a livraria Bamboletras, uma casa aconchegante e sempre com boa acolhida do Milton Ribeiro, abre às portas para a Sol y Sombra, a primeira feira futeboleria do livro. Entre às 14h e às 19h, a livraria estará aberta para quem curte a tabelinha entre futebol e bom livro, algo como Coutinho e Pelé, Dirceu Lopes e Tostão, Falcão e Carpegiani, Iúra e Tadeu Ricci, Nunes e Zico e por aí vai.