Aos 40 anos, Antônio Brum fecha sua primeira temporada como dirigente do futebol do Grêmio com algumas histórias para contar e resultados expressivos diante do cenário que se desenhava em dezembro de 2022. Campeão gaúcho, semifinalista da Copa do Brasil e vice-campeão do Brasileirão, Brum atravessou um 2024 em que teve sob seu comando o maior ídolo gremista e um dos maiores centroavantes do mundo.