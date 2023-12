O diário AS, aqui da Espanha, publicou nesta quinta-feira (28) que Carlo Ancelotti está muito perto de renovar com o Real Madrid. Ou seja, o projeto da Seleção Brasileira parece estar indo para os ares. Esse é só um dos reflexos da briga pelo poder na CBF. Qual técnico do primeiro escalão europeu se sentiria seguro de trocar o maior clube do mundo por uma entidade em que cartolas brigam entre si pelo poder. A decisão de toda essa história será tomada em 15 de janeiro de 2024, segundo o jornal.