No último dia 19 de novembro, o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, conquistou o ATP Finals e se tornou o maior ganhador do torneio, com sete conquistas. Ultrapassou, assim, Roger Federer. Pois o par de tênis que o atleta usou neste dia histórico foi autografado e veio parar no bairro Belém Novo. E pode ser seu.