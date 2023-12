Fui assistir ao Girona jogar. Do outro lado, estava o Barcelona, mas eu subi o Montjuic para ver o desafiante, que a cada partida se desfaz desse rótulo. Afinal, estamos falando do atual líder da La Liga, à frente de Real, Atlético e do próprio Barça, colocado de joelhos diante de seus 43 mil torcedores. Foi uma "masterclass" de futebol a que tive oportunidade de assistir ao vivo. O Girona joga. E corre. E marca. E joga. Só abrevia um lance em caso de extrema necessidade. Consegue solucionar tudo ao nível do gramado de altura milimétrica.