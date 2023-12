O Inter encerra a temporada com rendimento e sinais de que ali há um projeto de time muito consolidado. Ao presidente que ganhar a eleição de sábado (9), há retoques a serem feitos para encorpar o time. Um lateral-esquerdo, mais um camisa 5 para disputar vaga com Gabriel e Rômulo, um outro meia para ser alternativa ou dividir tarefas com Alan Patrick em determinados jogos e outro centroavante, para ser parceiro ou alternativa a Enner.