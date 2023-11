O futebol brasileiro perdeu um revolucionário. Rubens Francisco Minelli nos deixou nesta quinta-feira (23), aos 94 anos. Há algumas figuras que precisavam ser eternas em sua área de ação. Minelli é uma delas. Suas ideias no futebol dos anos 1970 são atuais hoje. Os conceitos de um jogo intenso, de marcação alta, de retomada da bola no ataque, de jogadores que aliassem a qualidade técnica com um biotipo de atleta. Tudo o que cobramos nos dias atuais, Minelli já aplicava em seus times há cinco décadas.