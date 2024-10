A verdadeira força de um povo está na sua cultura

Este fim de semana fui até a Oktoberfest de Santa Cruz do Sul para uma edição especial do Jornal do Almoço. Viajar pelo interior é viver as tradições e a cultura dos lugares. E, em tempos de reconstrução pós-enchente, há algo emocionantemente especial em ver tudo voltando ao normal. Vale tanto para as estruturas físicas quanto para o espírito do povo.