O Parcão é um refúgio verde no agitado bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Inaugurado em 1972, fica na área do antigo hipódromo. O grande terreno, com requintado pavilhão, cocheiras e pista de corridas de cavalos, era um descampado. Quem passeia hoje pelo Parque Moinhos de Vento desfruta da sombra das árvores plantadas no início da década de 1970.