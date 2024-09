Como visitar estância que pertenceu ao general Bento Gonçalves

Um casarão branco no topo de uma coxilha preserva a memória do general Bento Gonçalves. A construção de quase meio século fica ao lado das ruínas da casa do líder farroupilha, no município de Cristal. Inaugurado em 1972, o Parque Histórico General Bento Gonçalves está às margens da BR-116. A Secretaria de Estado da Cultura entregou neste mês a reforma da casa e uma nova exposição.