Quem foram os primeiros medalhistas olímpicos do RS

O Brasil só estreou nos jogos olímpicos em 1920, na sétima edição, realizada na cidade de Antuérpia, na Bélgica. A pequena delegação, formada por 21 homens, participou das competições de natação, remo, polo aquático, saltos ornamentais e tiro. Os atiradores foram "azarões", voltando com medalhas de ouro, prata e bronze, as três primeiras da histórica olímpica brasileira. O feito teve a participação de dois atletas do Rio Grande do Sul.