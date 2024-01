A Revista do Globo publicou, em 1939, reportagem fotográfica para mostrar a cidade de Porto Alegre, apresentada como uma "metrópole moderníssima". Em texto recheado de elogios ao prefeito José Loureiro da Silva, que completava dois anos no cargo, destacou as evoluções nos dez anos anteriores, quando "ergueu-se uma cidade nova, moderna, confortável, cheia de movimento, de vida e encanto".