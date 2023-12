Importante pela história e pela arquitetura, o palacete da Confeitaria Rocco será restaurado em Porto Alegre. O prédio centenário fica no Centro Histórico, na esquina das ruas Dr. Flores e Riachuelo. Em posse da prefeitura depois da desapropriação, deve virar um espaço cultural e gastronômico. O modelo de ainda não está pronto, mas a ideia é firmar parceria com a iniciativa privada. Na última quinta-feira (13), visitei o imóvel desocupado há mais de 15 anos. No vídeo acima, veja como está o palacete.