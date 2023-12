O programa Gaúcha Hoje, líder de audiência da Rádio Gaúcha, comemora 45 anos. Porto Alegre mudou muito desde 1978, é claro. Como era a vida na cidade? Onde as famílias faziam compras e se divertiam? Qual o sucesso na televisão? Lendo as páginas de Zero Hora nos primeiros dias de dezembro de 1978, podemos viajar no tempo.