Com o aumento dos casos de covid e falta de testes para monitoramento, o município de Caibaté, no noroeste do Estado, suspendeu todos os eventos com aglomeração na cidade nos próximos 15 dias. O prefeito Amauri Pires da Silva explicou em entrevista ao programa Gaúcha+, da Rádio Gaúcha, que a decisão foi tomada com base em recomendações dos profissionais da saúde e do secretário municipal da pasta.