Três pontos Mourão é recepcionado com camisa do Grêmio após vitória no Maracanã e brinca: "Flamengo adiantou o Dia do Gaúcho" General assumiu a presidência interinamente devido à viagem de Bolsonaro a Nova York e foi recepcionado com uma camisa do Grêmio "pendurada" em sua chegada ao gabinete