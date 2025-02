Carnaval do "Bloquinho Crionças", para crianças de todas as idades, está de volta

A turma animada do Crionças. Adri Marchiori / Divulgação

Criado para animar a criançada (e, claro, os papais e as mamães!), o Bloquinho Crionças prepara um baile de Carnaval sob medida. Será neste sábado (1º), no Espaço 512, em Porto Alegre.

Com repertório que vai desde músicas autorais até canções conhecidas que dialogam com o universo infantil, o bloco aposta na brincadeira para transformar a tradicional festa brasileira em um espetáculo musical. O grupo é formado por Bruna Espinosa, Diego Machado, Jonas Santos, Vini Silva e Rafa Zanette, todos artistas das artes cênicas e da música do RS.

Durante o show, a turma vai apresentar as músicas do EP Bloquinho Crionças, que inclui as canções “Dente Mole”, “Criança, Crionça” e “Buzina Paralisadora”.

— Toda essa pesquisa feita em estúdio será transposta para o palco — destaca Vini Silva.

Além do repertório musical, o grupo aposta nas brincadeiras lúdicas.

— É um carinhoso convite para as crianças de todas as idades que tenham vontade e curiosidade de adentrar no mundo fantástico das Crionças — complementa Vini.

Serviço

O quê

Carnaval do bloquinho Crionças, com show de lançamento do EP

Quando

Dia 1º de março, sábado

Programação

14h - abertura da casa com intervenção e brincadeiras circenses e maquiagens artísticas

15h - show

18h - encerramento do evento

Onde

No Espaço Cultural 512 – Rua João Alfredo, 512, bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

Ingressos

Disponíveis na plataforma Sympla, clicando aqui. Pensando no conforto dos pequenos, o grupo disponibilizará 250 ingressos (a casa tem lotação de 400 pessoas). Garanta o seu ingresso antecipado.

Valores

Ingressos a R$30

Mais detalhes

Siga o grupo nas redes sociais no Instagram (@bloquinhocrioncas) e no Facebook (fb.com/crioncas)

Sobre o bloquinho

Já virou tradição a apresentação no Espaço 512. Adri Marchiori / Divulgação

O coletivo de artistas Crionças nasceu em 2014, a partir de um convite da Secretaria de Cultura de Canoas RS para desenvolver um trabalho artístico e original, a ser apresentado na abertura e no fechamento da Feira do Livro da cidade, durante os dias do evento.

Após essa experiência, muito bem recebida pelos espectadores, a trupe se apresentou em parques, centros urbanos, periferias, além de participar de eventos culturais.

Desde então, o grupo passou a investir cada vez mais na composição musical autoral e abriu novas perspectivas para o trabalho, a partir de pesquisas da figura do palhaço, do teatro de bonecos, das canções e poesias da cultura popular.

No início de 2015 o grupo produziu e realizou o projeto Crionças Pé na Estrada, uma turnê independente, saindo do Rio Grande do Sul até a Bahia, passando por sete estados brasileiros. A turnê foi registrada em fotos, vídeos e desenhos, compartilhados nas redes sociais em formato de diário de bordo e depois reunidos em uma exposição na Galeria Mascate em Porto Alegre.

Em 2022 o grupo criou o Bloquinho Crionças, que teve sua estreia no Espaço Cultural 512 em outubro, no Dia das Crianças.

Sobre os artistas

Diego Machado

É artista e educador e vem ao longo de sua carreira construindo um caminho versátil e cheio de experimentos, animação, dança, performance e canto. É intérprete e um dos diretores artísticos do Bloco da Laje. Formado em atuação pelo Departamento de Arte Dramática da UFRGS, é coordenador do Curso Teatro na Escola, ministrado no Colégio Sta. Teresa de Jesus.

Rafa Zanette

É músico, baterista/percussionista. Compõe a banda independente de rock alternativo brasileiro Flor Et desde sua fundação e já fez mais de cem shows com o grupo em diversas casas, cidades, eventos e festivais do país. Também é aluno da UFRGS no curso de Bacharelado em Música Popular e estudou na Escola de Música da Ospa, na categoria de Percussão Sinfônica.

Jonas Santos

É músico e artista de rua. Iniciou sua trajetória sonora na adolescência como cantor e guitarrista de bandas independentes. Atualmente participa como saxofonista de coletivos artísticos em espetáculos cênico-musicais e festivais de fanfarra.

Bruna Espinosa

É psicóloga, professora, atriz e musicista. Atua há 15 anos como professora de música para crianças e como atriz e musicista dos espetáculos Cuco, a linguagem dos bebês e Orquestra de Brinquedos. Formada em Licenciatura em Música na UFRGS e em teatro físico na Escola Internacional Berty Tovías em Barcelona.

Da Silva

É vocalista, guitarrista e compositor da banda Trem Imperial com a qual foi indicado a cinco categorias do Prêmio Açorianos de Música pelo álbum "Louca Viagem". Também desenvolve um trabalho solo que leva seu nome, DaSilva, e com ele lançou o Ep "DaSilva todo brasileiro é". Em 2024 lançou um novo álbum chamado "Vibe Zen".

Vini Silva