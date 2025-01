Bloco da Laje não foi desrespeitoso com a fé cristã ao "tirar Jesus da cruz"

Como mostrou o jornalista Vitor Netto, na coluna do Rodrigo Lopes, imagens do último cortejo, no domingo passado (26), levaram a vereadora de Porto Alegre Mariana Lescano (PP) a formalizar denúncias ao Ministério Público e à Polícia Civil. As gravações mostram um homem fantasiado de Jesus Cristo usando tanga. No vídeo, visto de forma descontextualizada, parece ser um striptease.