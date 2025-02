Quem foi a atração mais simpática? Os bastidores do Planeta

Alexandre Pires, simpatia em pessoa. Andre Avila,André Ávila / Agencia RBS

Acompanhei as duas noites do Planeta Atlântida nos bastidores. A seguir, te conta o que me chamou a atenção:

Simpatia em pessoa

Quem ganhou o coração da turma que trabalhou no backstage do evento foi ele: Alexandre Pires. O pagodeiro (ex-SPC) foi a simpatia em pessoa.

Sem estrelismos, deu atenção a todos, foi gentil e recebeu amigos (de Falcão e Cristina Ranzolin ao governador Eduardo Leite). Sorriu e posou para fotos e se colocou 100% à disposição do evento.

O grupo Sorriso Maroto e Dilsinho também ficaram no topo do ranking da simpatia fora do palco.

Coincidência ou não, todos são ligados ao bom e velho pagode.

Na cabeça da gurizada

Não tem para ninguém: funk, rap, trap e música eletrônica são os gêneros que fazem a cabeça do público jovem.

A gurizada só quer saber disso e deu “match” no Planeta. Teve pai que ficou até as 5h com os filhos (gurizada de 15 anos) na plateia sem arredar pé, porque a turma simplesmente não queria embora. Nas duas noites, foram esses ritmos que fecharam a festa.

Prestígio

O Lounge do Planeta, espaço VIP montado por RBS e DC Set Group com o apoio de parceiros, recebeu empresários, políticos, artistas, comunicadores e celebridades. Sinal de prestígio do evento.

Do governador Eduardo Leite (que levou o marido consigo, dançou, cantou e pousou para fotos) a expoentes do PIB gaúcho, estava todo mundo lá.

O espaço teve bebida e comida liberada, de picolé a presunto parma.

Grana na Cultura

Presidente do Banrisul, Fernando Lemos, curtiu as duas noites no Planeta no Lounge. Animado com as perspectivas para o ano, ele me disse o seguinte:

— O que a gente gastava com Grêmio e Inter agora vamos investir em cultura.

Por enquanto, preferiu não falar em valores nem detalhar as prioridades. Mas pode anotar: vem novidade por aí.

Tcherolesa

Novidade deste ano, a “tcherolesa” foi sucesso no Planeta Atlântida. Atravessando o céu sobre o público, de um lado a outro da Saba, a estrutura foi resultado de uma parceria com a Secretaria Estadual do Turismo. O que deu de gente deslizando no cabo de aço não foi brincadeira.

Exemplo