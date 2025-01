O significado de um banco vermelho instalado no Parque da Redenção

O Parque da Redenção, em Porto Alegre, ganhou um banco vermelho. Até aí, nada demais, exceto por um pequeno grande detalhe: a peça de design moderno e cor vibrante é parte de uma iniciativa global contra o feminicídio.

Desenvolvido pelos arquitetos gaúchos Antelmo e Bruno De Lazzari (vencedor do "Oscar do design" na Itália, em 2024), o mobiliário urbano foi doado pela empresa da família (a De Lazzari) para a campanha Banco Vermelho. Antelmo e Bruno são pai e filho e atuam na Capital.

A ação internacional abraçada pela dupla nasceu na Itália em 2016 e, desde então, se espalhou por países como Estados Unidos, Espanha, Áustria, Mongólia, Austrália, Ucrânia e Argentina.

A ideia é chamar a atenção para a violência de gênero e usar o espaço para divulgar os contatos de emergência. No caso da Redenção, ao lado do banco (localizado quase na esquina da Avenida Osvaldo Aranha com a rua do brique) há uma placa onde se lê: "Parem de nos matar".

Ali estão estampados os telefones da Brigada Militar (190), da central de denúncias de violências contra a mulher (180) e da Delegacia da Mulher em Porto Alegre (51 3288-2172), além do perfil @bancosvermelhos_oficial, para quem quiser saber mais detalhes.

Como surgiu

A inspiração do projeto foi a iniciativa “Zapatos Rojos”, ou “sapatos vermelhos” em português, idealizada pela arquiteta Elina Chauvet em 2009, em resposta à onda de desaparecimentos e assassinatos de mulheres na cidade de Juarez-Chihuahua, no México, nos anos de 1990.

Integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e coordenadora dos Estados Gerais das Mulheres no Brasil, Denise Argemi explica que os bancos vermelhos "simbolizam um lugar vazio deixado por uma mulher vítima de feminicídio".

É um convite para se sentar e refletir sobre a necessidade de ouvir e apoiar as mulheres que são vítimas de ataques. Pode parecer pouco, mas, para muitas delas, esta é a diferença entre a vida e a morte.

De Lazzari

Não é a primeira vez que a De Lazzari, tocada por Antelmo e Bruno, se envolve em campanhas sociais.

Em 2018, a empresa apoiou a adoção da Praça Mafalda Veríssimo, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, com a doação de bancos individuais, modulares e lineares, poltronas, mesas grandes e pequenas, bicicletário, redários, espreguiçadeiras e floreiras.

Em 2020, pai e filho iniciaram uma parceria com os Arquitetos Voluntários, coletivo que se uniu no início da pandemia para ajudar profissionais da linha de frente em hospitais e postos de saúde com a criação de espaços humanizados. Desde então, a De Lazzari vem cedendo mobiliários para a organização (a última doação ocorreu em março, com móveis de concreto).

O coletivo tinha, na ocasião, duas ações em andamento: uma no Hospital Fêmina e outra no Hospital Independência, ambos hospitais públicos de Porto Alegre. A requalificação do Independência foi finalizada recentemente com criação de áreas de lazer e descanso.

Outras duas ações em parceria com os Arquitetos Voluntários foram as doações para a Unidade de Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul e para a Unidade Básica de Saúde Parque dos Maias, também na Capital.