Vai por mim: vale enfrentar o trânsito para ir até Esteio visitar a Expointer. Primeiro, porque você vai se surpreender com a capacidade de superação e de reconstrução. Em segundo lugar, porque tem muita coisa legal para ver e provar por lá - e não me venha com preconceito bobo contra o agro. Tem muita gente boa fazendo a diferença no campo, inclusive com pegada ecológica e sustentável.