Elas uniram forças e mobilizaram uma poderosa rede de solidariedade digital para arrecadar recursos para vítimas da catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Em menos de um mês, com um bazar online e leilões de itens de luxo no WhatsApp, a arquiteta Barbara Jalles, a jornalista Tanise Dutra e a podcaster Patricia Spinelli conseguiram superar a marca de R$ 1 milhão em doações para instituições gaúchas.